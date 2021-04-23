"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

“Ayrılıkçı” yasa tasarısına eleştiri

23 Nisan 2021, Cuma
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Raportörü Momodou Malcolm Jallow, Fransa’da “ayrılıkçı” yasa tasarısının kabul edildiğini ve son kez Meclis’te oylanacağını hatırlattarak “Müslümanlara karşı nefrete katkıda bulunacak” dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Raportörü Momodou Malcolm Jallow, “Bu yasa tasarısının Müslüman kadınların ötekileştirilmesini daha da meşrûlaştırılmasını sağlayacak ve Müslümanlara karşı nefret, hoşgörüsüzlük ve nihayetinde şiddet iklimi oluşturmasına katkıda bulunacak olmasından derin endişe duyuyorum” dedi.

İsveçli Jallow, AKPM ilkbahar oturumunda yaptığı konuşmada, Fransa’da “ayrılıkçı” yasa tasarısının Ulusal Meclis ve Senato’da kabul edildiğini ve son kez Meclis’te oylanacağı hatırlattı.      

Bu tasarının birçok açıdan sorun teşkil ettiğini ifade eden Jallow, “(Fransa) Müslümanları hedef alarak özünde onlara ayrımcılık yapıyor, onlar hakkındaki şüpheyi artırıyor ve bu grup ile yabancı veya terörist tehditler arasında dolaylı olarak bağ olduğunu öne sürüyor.” ifadesini kullandı. Jallow, tasarıyla sivil toplumun çalışmalarının sınırlandırıldığını ve derneklerin kapatılabileceğini belirterek, şunları söyledi:      

“Din hürriyetinin aşırı şekilde kısıtlanması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesine aykırı olacaktır. Bu yasa tasarısının Müslüman kadınların ötekileştirilmesini daha da meşrûlaştırılmasını sağlayacak ve Müslümanlara karşı nefret, hoşgörüsüzlük ve nihayetinde şiddet iklimi oluşturmasına katkıda bulunacak olmasından derin endişe duyuyorum.”      

Fransız milletvekillerini tüm Fransızların insan haklarını ve temel özgürlüklerini korumaya çağırdığını aktaran Jallow, devletin güvenliğini arttırma konusundaki yanılsamanın bedelinin Müslümanların dinî inançları sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmasının olamayacağını vurguladı.      

Jallow, İslamofobinin, Yahudi ve Afrika karşıtlığının yapısal ve kurumsal düzeyde var olduğunu kaydederek, “Ulusal hukuk yoluyla bir azınlık grubunun günah keçisi ilân edilmesi, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken ve benzeri görülmemiş tehlike oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu. Raportör Jallow, tasarının Fransız yasalarına aykırı olduğunun altını çizdi.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis hakim, hükümet hizmetkardır

    İsrail'den Filistinlilere teravih sonrası yine sert müdahale

    Kovid salgını en çok mültecileri etkiledi

    Mühendisler de işsiz

    Emekliler: Hiç de Erdoğan’ın dediği gibi değil

    Esnafın yüzde 65’i borçlu

    “Ayrılıkçı” yasa tasarısına eleştiri

    Aşısını yaptıran ticaretine devam etsin

    Sıkı bir kapanma şart

    Libya açıklarında göçmen trajedisi devam ediyor: En az 100 göçmen daha öldü

    Datça açıklarında bir deprem daha

    Çiftçiyi bitirmeyi başardınız

    Çekya - Rusya diplomat krizi büyüyor

    Yeni sistemde yap-boz’lar bitmiyor

    82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Suriye'de yapılacak tek taraflı seçim siyasi süreci yıkacak

    Yeni vaka sayısı azaldı, 354 kişi vefat etti

    TBMM’yi iktidarın uzantısı olmaktan çıkaralım

    Mart’taki hatanın bedeli ağır oldu

    Bakan Koca açıklamalarda bulundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    101 yıl sonra TBMM
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Ey Bir Devrin Kapısını Sessizce Kapatan Güzel Ağabey! Yolun açık olsun…
    Ahmet BATTAL

    Güzelleme-çirkinleme
    Osman ZENGİN

    Camiye git, namaza gelenleri iftara getir!
    Faruk ÇAKIR

    Çok büyük zararın hikâyesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Az, çoğu nasıl mağlûp eder?
    Cevher İLHAN

    Doğu Akdeniz’de de yalnız kaldık, niye?
    Hesna Nur ERDOĞDU

    Bu dersler bizim için can suyu gibi oldu
    Cenk ÇALIK

    Az yemenin prensipleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.