“Ayrılıkçı” yasa tasarısına eleştiri

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Raportörü Momodou Malcolm Jallow, Fransa’da “ayrılıkçı” yasa tasarısının kabul edildiğini ve son kez Meclis’te oylanacağını hatırlattarak “Müslümanlara karşı nefrete katkıda bulunacak” dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Raportörü Momodou Malcolm Jallow, “Bu yasa tasarısının Müslüman kadınların ötekileştirilmesini daha da meşrûlaştırılmasını sağlayacak ve Müslümanlara karşı nefret, hoşgörüsüzlük ve nihayetinde şiddet iklimi oluşturmasına katkıda bulunacak olmasından derin endişe duyuyorum” dedi.

İsveçli Jallow, AKPM ilkbahar oturumunda yaptığı konuşmada, Fransa’da “ayrılıkçı” yasa tasarısının Ulusal Meclis ve Senato’da kabul edildiğini ve son kez Meclis’te oylanacağı hatırlattı.

Bu tasarının birçok açıdan sorun teşkil ettiğini ifade eden Jallow, “(Fransa) Müslümanları hedef alarak özünde onlara ayrımcılık yapıyor, onlar hakkındaki şüpheyi artırıyor ve bu grup ile yabancı veya terörist tehditler arasında dolaylı olarak bağ olduğunu öne sürüyor.” ifadesini kullandı. Jallow, tasarıyla sivil toplumun çalışmalarının sınırlandırıldığını ve derneklerin kapatılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Din hürriyetinin aşırı şekilde kısıtlanması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesine aykırı olacaktır. Bu yasa tasarısının Müslüman kadınların ötekileştirilmesini daha da meşrûlaştırılmasını sağlayacak ve Müslümanlara karşı nefret, hoşgörüsüzlük ve nihayetinde şiddet iklimi oluşturmasına katkıda bulunacak olmasından derin endişe duyuyorum.”

Fransız milletvekillerini tüm Fransızların insan haklarını ve temel özgürlüklerini korumaya çağırdığını aktaran Jallow, devletin güvenliğini arttırma konusundaki yanılsamanın bedelinin Müslümanların dinî inançları sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmasının olamayacağını vurguladı.

Jallow, İslamofobinin, Yahudi ve Afrika karşıtlığının yapısal ve kurumsal düzeyde var olduğunu kaydederek, “Ulusal hukuk yoluyla bir azınlık grubunun günah keçisi ilân edilmesi, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken ve benzeri görülmemiş tehlike oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu. Raportör Jallow, tasarının Fransız yasalarına aykırı olduğunun altını çizdi.