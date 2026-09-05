Tarımda borçlar gırtlağı geçti

Tarım sektörünün kredi borcu bir yılda yüzde 38 artarken, takipteki kredilerdeki artış yüzde 226’ya ulaştı.

Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, çiftçinin borç sarmalına sürüklendiğini belirterek borçların faizsiz yapılandırılması çağrısı yaptı. BDDK verilerine göre tarım sektörünün toplam nakdi kredi borcu, Haziran 2025’te 1 trilyon 45,6 milyar TL’den Haziran 2026’da 1 trilyon 445 milyar TL’ye yükseldi. Böylece çiftçinin bankalara olan borcu bir yılda 399,4 milyar TL arttı. Takipteki kredilerdeki artış ise çok daha çarpıcı oldu. Haziran 2025’te 7,3 milyar TL olan takipteki tarım kredileri, Haziran 2026’da 25 milyar TL’ye çıkarak yaklaşık 3,4 katına ulaştı. Bakırlıoğlu, “Çiftçi daha fazla borçlanıyor ama daha fazla kazanamıyor. Bu bir üretim finansmanı değil, borç sarmalıdır” dedi.

Haber Merkezi