Azad Cammu Keşmir bölgesinde seçim heyecanı

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde halk, Yasama Meclisi seçimleri için yarın sandık başına gidiyor.

3,2 milyonun üzerinde kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 32 farklı siyasi partiden 700’ün üzerinde aday, 53 sandalyeli meclisin 45 koltuğu için yarışacak. Kalan 8 koltuğun 5’i kadınlara, 3’ü de dini liderlere, teknokratlara ve denizaşırı ülkelerdeki Keşmirlileri temsil edecek kişilere ayrıldı.

Yarışılacak 45 sandalyeden 12'si de bağımsızlığın ardından 1947’de ve 1965’te Hindistan’dan Pakistan’a göç eden ve buraya yerleşen 464 bin Keşmirli mülteciye tahsis edildi. Ülkenin çeşitli bölgelerine yayılan söz konusu mülteciler, kendilerini mecliste temsil edecek 12 kişi için oy kullanacak.

Öte yandan seçimlerde yarışan 700'ün üzerinde milletvekili adayından 20’sini kadınlar oluşturuyor.

Seçimlerde en az 27 sandalye kazanan parti hükümet kurabilecek.

Azad Cammu Keşmir'de (AJK) 1975’ten bu yana yapılan seçimlerde İslamabad’ı yöneten partinin bölgedeki seçimleri de kazandığı görüldü.