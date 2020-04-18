Azerbaycan'da karantina uygulaması uzatıldı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan ve 20 Nisan'a kadar geçerli karantina rejimi, 4 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karar gereği salgınla mücadele için uygulanan tüm kısıtlamalar, 4 Mayıs'a kadar devam edecek. Karara göre, salgınla ilgili durum göz önünde bulundurularak uzatılan karantina döneminde bazı alanlardaki kısıtlamalar aşamalı şekilde yumuşatılabilir. Fakat duruma göre kısıtlamaların daha da sertleştirilmesi ihtimaller arasında bulunuyor.

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