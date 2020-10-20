Azerbaycan'dan son durum bilgilendirmesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi. Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. AA

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