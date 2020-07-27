Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi

Ürdün'ün Azerbaycan Büyükelçisi Sami Abdullah Ghosheh, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ghosheh'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov, Ermenistan'ın saldırı gerçekleştirdiği dönemde Ürdün'ün bu ülkeye silah satmasının Azerbaycan kamuoyunda tepkiyle karşılandığını belirtti. Büyükelçi Ghosheh de Azerbaycan'ın kaygısını anladığını, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri göz önünde bulundurarak sorunun giderilmesi için çaba harcayacağını kaydetti. Daha önce Sırbistan'ın da aynı dönemde Ermenistan'a silah sattığı tespit edilmiş ve Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. AA

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