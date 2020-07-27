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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi

27 Temmuz 2020, Pazartesi 17:22
Ürdün'ün Azerbaycan Büyükelçisi Sami Abdullah Ghosheh, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ghosheh'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov, Ermenistan'ın saldırı gerçekleştirdiği dönemde Ürdün'ün bu ülkeye silah satmasının Azerbaycan kamuoyunda tepkiyle karşılandığını belirtti.

Büyükelçi Ghosheh de Azerbaycan'ın kaygısını anladığını, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri göz önünde bulundurarak sorunun giderilmesi için çaba harcayacağını kaydetti.

Daha önce Sırbistan'ın da aynı dönemde Ermenistan'a silah sattığı tespit edilmiş ve Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

AA

Etiketler: Azerbaycan, Ermenistan, silah, Ürdün
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  • Hüseyin İlhan

    27.7.2020 17:49:27

    Bu haber ve benzerleri gösteriyorki İSLAM ALEMİ ACİLEN AKLINI BAŞINA TOPLAMALIDIR. 2016 Yılında İSRAİL BİZE,BİZ İSRAİLE MUHTACIZ,diyerek antlaşma yapan devletlülerimiz bugün canavarı azgınlaştırdıklarını hala görmüyorlarmı. Birgün Suriye deki islam topraklarına ve müslüman kardeşlerimize,bir başka gün Lübnan ve daha nice diğer islam beldelerindeki fitne-fesadlık ve entrika-provakasyonlarıyla masumların kanına,canına kast etmektedir. İİT Acilen fonksiyonel ve etkin hale getirilmelidir.

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