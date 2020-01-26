"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Azez'de terör saldırısı

26 Ocak 2020, Pazar 18:00
Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 7 sivil öldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'de yapılan bombalı araç saldırısında ölen sivil sayısının 7'ye ulaştığını, 20'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın tıpkı terör örgütü DEAŞ gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Azez'deki bombalı araç saldırısında ölenlerin sayısının 7'ye çıktığı, 20'den fazla sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Azez'deki bombalı saldırıda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hasarlı binalar korkutuyor

    Depremler afete dönüşmeden tedbirler alınmalı

    Deprem bölgesinde son durum?

    'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'

    ‘Şark Fatihi’ni rahmetle anıyoruz

    Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü iddiası doğrulandı

    18 il aktif fay hattı üzerinde

    Hazreti Ali -Radiyallahu Anh- duâlarla yad ediliyor

    İdlib'de hastane vuruldu: Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor!

    Suriyeli Mahmud elleriyle enkazı kazıyarak bir hayatın kurtarılmasına vesile oldu

    Akşener depremzedelerle bir araya geldi

    'Farklı görüşlerimiz olabilir ama tasada ve kıvançta bir ve beraberiz'

    İç savaşta katledilen 27 yakınının acısıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor

    Irak'ta göstericiler meydanları boşaltmıyor

    31 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Depremde vefat edenler gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Dünyadan ülkemize geçmiş olsun ve destek mesajları yağdı

    Elazığ'da vefat edenlerin sayısı 35'e yükseldi

    Bakanlar deprem bölgesine ilişkin son bilgileri paylaştı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    “Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki...”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu gidişattan rahatsız olmuyorsanız...
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuksuzlukları yine hukukla aşacağız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünyanın çektiği sancılar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nurs Köyü hakkındaki asılsız iddialara cevaplar
    Genel

    'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyayı da, ahireti de kazanmanın bahası nedir?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın çocukluğunda yaşadığı hâdiseler
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif konferansı yalnızca Suriyeyi kapsamıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.