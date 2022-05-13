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14 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

BAE Devlet Başkanı Zayid El Nahyan öldü

13 Mayıs 2022, Cuma 17:00
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan vefat etti.

BAE resmi ajansı WAM, Başkanlık İşleri Bakanlığına dayandırarak verdiği haberinde Al Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BAE halkı, Arap ve İslam ülkeleri ile tüm dünyaya Al Nahyan'ın cuma günü 74 yaşında vefat ettiği haberinin duyurulduğu" ifade edildi.

Ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceği kaydedilirken, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceği belirtildi.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

AA

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