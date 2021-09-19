"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

BAE, Doğu Akdeniz’deki menfaatlerinin peşinde

19 Eylül 2021, Pazar 17:02
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki yakınlaşmada Sedat Peker olayının rolü var mı? Taraflar arasındaki görüşmeler nasıl gidiyor? Türkiye, BAE’nin şartlarını kabul edecek mi? Taraflar, masaya ne koydu?

Bütün bunları yıllardır Türkiye’de yaşamış Filistinli gazeteci Yusuf el Şerif’le konuştuk. Duvar’ın haberine göre, Filistinli gazeteci Yusuf el Şerif’e göre, BAE’nin Türkiye ile barışma isteği büyük ölçüde Doğu Akdeniz’de yapacağı doğal gaz yatırımlarının geleceğini güvence altına alma kaygısından kaynaklanıyor. Yusuf el Şerif şunları aktardı, “Biliyorsunuz iki ülke ABD’de Biden Başkanlık makamına geldiğinden beri yakınlaşmaya çalışıyor. Fakat burada Sedat Peker meselesinin de katkısının olduğunu kabul etmek lâzım. Abu Dabi’yi harekete geçiren şey Doğu Akdeniz’de İsrail’in payına düşen kısma BAE’nin yapacağı doğal gaz yatırımlarıdır. Mubadele Şirketi gidip İsrail’in, doğal gaz yataklarını satın alma ve işletme niyetinde. Buradaki yatırımları sebebiyle doğal gaz yataklarına zarar gelsin istemiyor. Yani Türkiye eğer yeniden Doğu Akdeniz’de gerilim çıkarırsa bu yatırımlar zarar görür. Abu Dabi yönetimi bu yüzden inisiyatif aldı… 

Yatırım amaçlı bir süreç var

Biliyorsunuz İsrail, G. Kıbrıs, Mısır, hepsinin böyle büyük yatakları var, Abu Dabi inisiyatif aldı, BAE Millî Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed gitti ve öneri yaptı, dedi ki, biz orada sorun istemiyoruz, siz de zaten İsrail’le sorun istemiyorsunuz, bu yatırımlarımızı korumak için, sizden herhangi bir tehdit gelmemesi için biz Türkiye’de de yatırım yapalım ve ekonomik projeleri siyasî anlaşmazlıklardan biraz ayrıştıralım. Biliyorsunuz zaten Şeyh Tahnun Türkiye ziyaretinden önce Mısır’a gitmiş ve Sisi’yle görüş-müştü. Ardından Libyalılarla görüştü, sonra Ürdün’e gitti, daha sonra Katar’a gitti. Başka bir amaç da var burada, Amerika’nın bölgeden çekilmesinin sonuçlarıyla yüzleşmek. Daha stabil, daha yatırım amaçlı, bölgeyi daha istikrarlı hale getirmek için işte Ürdün, Türkiye, Mısır, İsrail, BAE’nin de aralarında olduğu bir süreç var.

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüz yüze eğitim devam etmeli
    📷

    Karataş Gölü de kurudu

    Tunus’taki 'saray darbesi'ne karşı protestolar devam ediyor

    Lübnan: İsrail saldırganlıkta ısrar ediyor

    ABD ve Avustralya için 'eski ortak' dedi

    Acılı Afgan aile: ABD'nin taziye ve özrünü kabul etmiyoruz

    Kabil'de 10 sivilin ölümüyle ilgili ABD ordusu ve istihbaratı birbirini suçladı

    Avustralya - Fransa gerilimi büyüyor

    Ampute Futbol Milli Takımı, Rusya'yı yenerek finale yükseldi

    En çok hak ihlali adil yargılamada

    'Yanlış politika AB’den soğutuyor'

    Babacan: Hukuksuzluklara son verilsin

    '3. doz aşıya gerek yok'

    'Dünya felâkete doğru ilerliyor'

    En az 611 sınıf karantinada

    Türkiye'de 26 bin 161 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Avrupa Konseyi’nden son uyarı

    Pakistan, Taliban ile diyalog başlattı

    'Marmara’da 8 büyüklüğünde bir depremin olma riski yok'

    Dev yarıkların sebebi buymuş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ferahlama reçetesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aşılansak da mı yaşasak, aşılanmasak da mı yaşasak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AKİM ve Panik Bürokrasisi
    Faruk ÇAKIR

    Abdulmalik Atom abimize rahmet
    Misbah ERATİLLA

    12 Eylül ve kitap yakmak
    Adnan NACİR

    “Rafları sıkı ve düzgün tutalım...”
    Genel

    En çok hak ihlali adil yargılamada
    Osman ZENGİN

    Atom ve Mermer’e rahmetler diliyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın sarsılmaz kuvvetine dayanmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.