BAE, Doğu Akdeniz’deki menfaatlerinin peşinde

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki yakınlaşmada Sedat Peker olayının rolü var mı? Taraflar arasındaki görüşmeler nasıl gidiyor? Türkiye, BAE’nin şartlarını kabul edecek mi? Taraflar, masaya ne koydu?

Bütün bunları yıllardır Türkiye’de yaşamış Filistinli gazeteci Yusuf el Şerif’le konuştuk. Duvar’ın haberine göre, Filistinli gazeteci Yusuf el Şerif’e göre, BAE’nin Türkiye ile barışma isteği büyük ölçüde Doğu Akdeniz’de yapacağı doğal gaz yatırımlarının geleceğini güvence altına alma kaygısından kaynaklanıyor. Yusuf el Şerif şunları aktardı, “Biliyorsunuz iki ülke ABD’de Biden Başkanlık makamına geldiğinden beri yakınlaşmaya çalışıyor. Fakat burada Sedat Peker meselesinin de katkısının olduğunu kabul etmek lâzım. Abu Dabi’yi harekete geçiren şey Doğu Akdeniz’de İsrail’in payına düşen kısma BAE’nin yapacağı doğal gaz yatırımlarıdır. Mubadele Şirketi gidip İsrail’in, doğal gaz yataklarını satın alma ve işletme niyetinde. Buradaki yatırımları sebebiyle doğal gaz yataklarına zarar gelsin istemiyor. Yani Türkiye eğer yeniden Doğu Akdeniz’de gerilim çıkarırsa bu yatırımlar zarar görür. Abu Dabi yönetimi bu yüzden inisiyatif aldı…

Yatırım amaçlı bir süreç var

Biliyorsunuz İsrail, G. Kıbrıs, Mısır, hepsinin böyle büyük yatakları var, Abu Dabi inisiyatif aldı, BAE Millî Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed gitti ve öneri yaptı, dedi ki, biz orada sorun istemiyoruz, siz de zaten İsrail’le sorun istemiyorsunuz, bu yatırımlarımızı korumak için, sizden herhangi bir tehdit gelmemesi için biz Türkiye’de de yatırım yapalım ve ekonomik projeleri siyasî anlaşmazlıklardan biraz ayrıştıralım. Biliyorsunuz zaten Şeyh Tahnun Türkiye ziyaretinden önce Mısır’a gitmiş ve Sisi’yle görüş-müştü. Ardından Libyalılarla görüştü, sonra Ürdün’e gitti, daha sonra Katar’a gitti. Başka bir amaç da var burada, Amerika’nın bölgeden çekilmesinin sonuçlarıyla yüzleşmek. Daha stabil, daha yatırım amaçlı, bölgeyi daha istikrarlı hale getirmek için işte Ürdün, Türkiye, Mısır, İsrail, BAE’nin de aralarında olduğu bir süreç var.