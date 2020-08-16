BAE ile İsrail anlaşmasına Arap dünyasından tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail’in anlaşması Arap dünyasında sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. BAE’nin tavrı “şehitlerin kanına ihanet” ve “Kudüs’e savaş açmak” olarak nİtelendirildi.

Arap dünyasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail ile anlaşması büyük yankı uyandırırken, sosyal medya kullancıları “Normalleşme İhanettir” etiketi açarak tepkilerini dile getirdi. BAE’nin İsrail ile normalleşme anlaşması Arap dünyasında sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları “Normalleşme İhanettir” etiketi ile yaptıkları binlerce paylaşımla ile söz konusu adımı “şehitlerin kanına ihanet” olarak nitelendirdi. BAE’ye gösterilen tepkilerde ikinci intifada sırasında duvarın dibine sığınan Filistinli silahsız bir baba ve 11 yaşındaki oğlu Muhammed ed-Durra kendilerini ateşten korumaya çalışırken İsrail askerlerinin doğrudan ateşine maruz kalmaları ve Durra’nın babasının gözleri önünde acımasızca öldürülmesi hatırlatıldı. Bağdat Lion isimli bir hesaptan yapılan paylaşımda “Masumların kanı üzerine barış ihanettir. Muhammed ed-Durra’yı unutmadık.” ifadelerini kullandı.

“Yapılanları unutmadık”

Emine Buşiri isimli başka bir kullanıcı da Durra’nın fotoğrafını paylaşarak “Katille normalleşmeyi nasıl hoşgörürüz.” ifadelerine yer verdi. BAE ile İsrail’in anlaşmasına karşı birçok karikatür, fotoğraf ve video da paylaşılırken bazı kullanıcılar söz konusu adımı “Kudüs’e savaş açmak” olarak nitelendirdi. Bazı kullanıcılar da, “yapılanları unutmadık, Filistin mücadelemiz sürecek.”, “Tüm Arap dünyası İsrail ile normalleşse de tarih ve gerçekler açıktır. Burası Filistin, bunlar da işgalcilerdir.” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Ayrıca onlarca kullanıcı da Filistinli gazeteci ve yazar Gassan Kanafani’nin “Bu millet öyle günler görecek ki, ihanet bir bakış açısı olacak.” sözlerini paylaşarak BAE-İsrail anlaşmasına atıfta bulundular.

‘Normalleşenlerin hepsi Kudüs’e yabancıdır’

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik Rahip Manuel Musellem, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi. Rahip Musellem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kudüs Allah’ın şehridir. Kimsenin onu terk etmemesi gerekir. Normalleşenlerin hepsi Kudüs’e yabancıdır.” dedi. Musellem, “Normalleşen zavallılar, İsrail’in altında ezilenlerdir. Kudüs, düşmanlarımızı şımartacağınız bir çöplük değildir.” şeklinde tepki gösterdi. Kudüs’ün Arapların, Müslümanların, Hıristiyanların ve bütün hür Filistinlilerin şehri olduğunu vurgulayan Musellem, “Hiçkimse Kudüs’ü terk etmeyecek veya Kudüs’ün onurunu, şerefini, kutsallığını, güzelliğini, tarihini, kimliğini veya millî önemini görmezden gelmeyecek.” ifadelerini kullandı. Filistin’de Hıristiyanların önemli isimlerinden olan Rahip Musellem, Filistin ve Kudüs konusundaki hassasiyetiyle tanınıyor.