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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'BAE, İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacak'

11 Mart 2021, Perşembe 21:17
İsrail Başbakanı Netanyahu, Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle iptal ettiği Abu Dabi ziyaretini "kısa süre sonra" gerçekleştireceğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'de 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirtti.

Binyamin Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yapılan görüşmede üç ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında atabilecekleri ortak adımlar ele alındı.

Görüşmenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, İsrail, Çekya ve Macaristan'ın Kovid-19 aşısı araştırmaları ve üretiminde iş birliği yapacağını, aşı olanlara verilen ve "yeşil pasaport" olarak adlandırılan belgeyi taşıyanların bu ülkeler arasında seyahatine izin verileceğini söyledi.

Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle son dakikada iptal ettiği Abu Dabi ziyaretine de değinen Netanyahu, "BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştük. Ziyaret kısa süre sonra olacak. Bin Zayed, BAE'nin farklı projeler aracılığıyla İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi." dedi.

Macaristan Başbakanı Orban, İsrail'in Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadeleden övgü dolu sözlerle bahsederken, Çekya Başbakanı Babis'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında 2014'ten bu yana işlendiği söylenen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açma kararını eleştirmesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı bugün günübirlik ziyaret kapsamında BAE'yi gitmeyi planlamış, ancak Ürdün'ün Netanyahu'yu taşıyacak uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle ziyaret iptal edilmişti.

AA

Etiketler: BAE, İsrail, yatırım
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