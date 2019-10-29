'Bağdadi operasyonunda iki militan canlı olarak ele geçirildi'

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldüğü operasyonda iki kişiyi canlı ele geçirdiklerini açıkladı. Kimliği açıklanmayan IŞİD militanlarının ABD'nin gözetiminde tutulduğunu belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, operasyonda yakalanan kişilerin yetişkin ve erkek olduklarını belirterek, güvenli bir yerde tutulduklarını açıkladı. Öte yandan Mark Milley, Bağdadi'nin cesedinin fotoğrafını şimdilik paylaşmayı düşünmediklerini belirtti. IŞİD liderinin cenazesinin denize atılmasına ilişkin ise Miley, "Bizim standartlarımız ve silahlı çatışma yasasına uygun" ifadelerini kullandı. 2011'de Pakistan'da öldürülen El-Kaide lideri Usame bin Ladin’in bedeni de benzer şekilde denize atılmıştı. ABD bunu yaparak, terör örgütü liderleri olarak gördüğü bu kişilerin türbelerinin oluşmasını engellemek istiyor. Euronews Türkçe

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