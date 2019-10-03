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3 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bağdat'taki gösterilerde ölü sayısı 19'a yükseldi

03 Ekim 2019, Perşembe 17:10
Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına karşın protestolar sürerken, Tahrir Meydanı ve çevresinde zaman zaman arbede yaşanıyor. Irak İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü bildirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatıyla sabahtan itibaren geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bağdat'ta gösteriler yer yer sürüyor.

Gösterilerin üçüncü gününde cadde ve meydanlarda güvenlik önlemleri de artırılmış durumda.

Bu arada Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına rağmen kentin bazı bölgelerinden silah sesleri duyuluyor.

AA ekibine engel

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, gösterileri görüntülemek için gittiği Tahrir Meydanı'nda engelle karşılaştı.

Irak güvenlik güçleri, AA ekibinin gösterileri görüntülemesine izin vermedi.

Gösterilerde 19 kişi öldü

Bağımsız faaliyet gösteren Irak İnsan Hakları Örgütü, hükümet karşıtı gösterilerin başladığı salı gününden bu yana ölenlerin sayısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, gösterilerin başladığı günden bu yana 19 kişinin öldüğü belirtildi.

Öte yandan Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İran'dan vatandaşlarına Irak uyarısı 

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İranlıların Irak'ta sükunet sağlanana kadar Erbain törenleri için bu ülkeye seferlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu arada İran lideri Ali Hamaney'in Irak Temsilcisi Necef Necefi Ruhani de Erbain törenleri için Kerbela'ya gidecek İranlıların bu kentte bir geceden fazla kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor.

Erbain törenleri bu sene 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

AA

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