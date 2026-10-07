Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı eleştirerek, “Şimdi birlikte Suudi Arabistan’ın Yemen ile olan savaşına taraf olacaklar. Dün akşam da gitmişler Genelkurmay Başkanımız, Dışişleri ve Savunma bakanları fiili durum meydana getirerek asker konuşlandırmasına orada karar vermişler” ifadesini kullandı.

Mehmetçiğin yurt dışında görevlendirilmesine yönelik anayasal sürece dikkati çeken Özel, “Asker gidecekse karar tekrar Meclis’ten geçecek. Bu yapılmadan gidip de anlaşmalar imzalayıp Mehmetçiğin oraya konuşlandırılması ile ilgili taahhütte bulunuyorlar. Trump’ın Orta Doğu düzeninin bir parçası olmayı kabul etmiyoruz. Anayasa’nın amir hükümlerine göre usulüne uygun görüşüp kabul edilmemiş uluslararası anlaşmayı kabul etmiyoruz. Mehmetçik’i 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı, Trump’ın emir askerliğini kabul etmiyoruz” dedi. AA

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