"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bahreyn, Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi

05 Aralık 2020, Cumartesi 08:53
Orta Doğu ülkesi Bahreyn, İngiltere'den sonra Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısına İngiltere'den sonra onay veren ikinci ülke oldu.

Petrol zengini Körfez ülkesi daha önce de sınır üzerinde çalışan gümrük görevlileri için Çinli Sinopharm firmasının koronavirüs aşısına onay verdiğini açıklamıştı.

Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu Başkanı Doktor Meryem Al Jalahma gelişme sonrası, "Pfizer/BioNTech aşısına verilen onay, krallığın Covid-19'a karşı verdiği mücadeleye önemli bir halka daha ekledi." diye konuştu.

1.5 milyon nüfuslu Bahreyn'de bugüne kadar 87 bini aşkın Covid-19 vakası görülürken, salgın sebebiyle 341 kişi öldü.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Bahreyn, Pfizer-BioNTech, aşı
Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bahreyn, Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi

    DSÖ endişeli

    Macron: Fransa'nın İslam'la sorunu yok

    İsrail, bir Filistinli çocuğu daha şehit etti

    'Mossad tarafından 2008 öncesinden bu yana takip ediliyor'

    Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Sağlık Bakanı Koca 4 ili uyardı

    Koca: Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor

    Müslüman Filistinliler tarafından engellendi

    ABD'de son 24 saatte 3031 ölüm ve 225 bin yeni vaka!

    Kahramanmaraş'ta Şehit olan Polis Barış Göl dualarla uğurlandı

    Azerbaycan'dan Fransa'ya 'Dağlık Karabağ' notası

    Çin'den gelecek aşıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    'Filistin'in tarihi aslında Osmanlı ve Türkiye'nin tarihidir'

    Çin'den gelecek aşıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklamalar

    Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

    'Çin'in dışında Rusya ile de aşı görüşmeleri var'

    'Ağrı-İran sınırındaki Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi'

    Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması

    Egzoz denetiminde yeni dönem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Algı operasyonlarını boşa çıkarmak için
    Mehmet ÇETİN

    Şimdi Tahmidiye okuma vaktidir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Bütün vebâl başkasına atılıyor!
    Ahmet BATTAL

    Vesayetler bitmez mi?
    Halil ELİTOK

    Gönenli Mehmet Efendi
    Genel

    DSÖ endişeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Musîbetlerden nasıl kurtulabiliriz?
    Faruk ÇAKIR

    Birlik çok mu zor?
    H. Muharrem OKUR

    "Mutlaka bu borcu ödeyeceğim"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.