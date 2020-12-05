Bahreyn, Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi

Orta Doğu ülkesi Bahreyn, İngiltere'den sonra Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısına İngiltere'den sonra onay veren ikinci ülke oldu.

Petrol zengini Körfez ülkesi daha önce de sınır üzerinde çalışan gümrük görevlileri için Çinli Sinopharm firmasının koronavirüs aşısına onay verdiğini açıklamıştı. Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu Başkanı Doktor Meryem Al Jalahma gelişme sonrası, "Pfizer/BioNTech aşısına verilen onay, krallığın Covid-19'a karşı verdiği mücadeleye önemli bir halka daha ekledi." diye konuştu. 1.5 milyon nüfuslu Bahreyn'de bugüne kadar 87 bini aşkın Covid-19 vakası görülürken, salgın sebebiyle 341 kişi öldü. Euronews Türkçe

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