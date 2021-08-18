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18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bakan Çavuşoğlu: Kabil havaalanıyla ilgili durumu değerlendiriyoruz

18 Ağustos 2021, Çarşamba 19:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanını koruma görevini iptal ettiği iddialarına ilişkin "Kabil havaalanıyla ilgili yeni şartlar oluştu, durumu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı, Afganistan'da son günlerde yaşananlar için "Taliban'ın yönetim anlayışını olumlu karşılıyoruz' demedik. Kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım. Önceliğimiz dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesi." ifadesini kullandı.

"Afganistan'da yeni şartlar oluştu"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kabil Havaalanını koruma görevini iptal ettiği iddialarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bunu söylemek için erken çünkü şimdi yeni şartlar oluştu. Kabil Havaalanı'nda askeri kanattayız. Sivil kanatta ise kaos var. Uçakların iniş kalkışlarında da problem oldu. Maalesef bazı kişiler de öldü. Çok üzüldük. Buradan tahliyeler yapılıyor, misyonlar tahliye ediliyor. Bir grup vatandaşımızı getirdik. Havaalanında tahliye ve diğer konularda başta ABD olmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz. Önceliğimiz geri kalan vatandaşlarımızın, dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek. Şu anda önceliğimiz farklı. Askerlerimizle ilgili kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber vereceğiz."

"Kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım"

Dışişleri Bakanı Afganistan'da Taliban ile siyasiler arasındaki görüşmelere de değinerek "Taliban ile müzakere için Afganistan içinde, (Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı) Dr. Abdullah Abdullah , (Eski Cumhurbaşkanı Hamid) Karzai ve (Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin) Hikmetyar'ın da içinde olduğu bir komisyon oluşturdular. Bunlar daha önce Taliban ile müzakere eden insanlar. Şimdi Afganistan'ın yönetimiyle ilgili müzakere edecekler. Kendi aralarında barışçıl yöntemlerle anlaşmaya varmalarını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca "Amerika oturuyor, Taliban ile anlaşma imzalıyor, onda sorun yok. Biz görüştüğümüz zaman sorun var. Kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım. Bu onları benimsediğimiz, onların yönetimini ya da ideolojisini benimsediğimiz anlamına gelmez. Çin, Rusya, İran, Taliban ile görüşüyor. Herkes pragmatik davranıyor. Bunlar normal şeyler." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Taliban'ın "Hiçbir yabancıya müdahale etmeyeceğiz, herkes burada yaşayabilir, diplomatik misyonlara da dokunmayacağız, faaliyetlerini sürdürebilir" yönündeki mesajlarının olumlu karşılandığını belirterek "Havaalanına şu anda bir müdahaleleri yok. Biz bunları, bu mesajları olumlu karşıladığımızı söyledik. Yoksa, 'Taliban'ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz' demedik. Ayrıca 'Mesajlarını olumlu karşılıyoruz' dedik ama temkinli yaklaştığımızı, yani uygulamada da görmek gerektiğini söyledik." dedi.

AA

Etiketler: Bakan Çavuşoğlu, Kabil havaalanı
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