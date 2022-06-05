Bangladeş'te konteyner deposunda patlama: 49 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

Bangladeş'in güneydoğusunda, kimyasal dolu konteyner deposunda gerçekleşen patlama sonucu en az 49 kişi öldü.

NDTV'nin haberine göre, başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentinde, kimyasallarla dolu konteyner deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında, en az 49 kişi öldü, 300'den fazla kişi de yaralandı. Chattagram Tıp Okulu Hastanesinde görevli polis memuru Nurul Alam yaptığı açıklamada, "İlk incelemelere göre, patlamaya kimyasal reaksiyonun neden olduğu görülüyor." ifadesini kullandı. Patlamaya tanıklık eden tır şoförü Tofael Ahmed, "Patlama beni bulunduğum yerden yaklaşık 10 metre uzağa fırlattı, ellerim ve bacaklarım yandı." dedi. Bölgedeki hastanelerde yaralılara müdahale edildiği ve kan bağışı için çağrı yapıldığı belirtildi. Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve ölenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı. Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı. Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldı. Kimyasalların Hint Okyanusu'na ulaşmasını önlemek için askerler bölgeye kum torbaları yerleştirdi. AA

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