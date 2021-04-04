Baraj gerilimi büyüyor

Arap basınının geçen haftaki gündeminde, Mısır ve Etiyopya arasında Nil Nehri üzerine inşaedilen baraj sebebiyle artan gerilim vardı. Sisi’nin açıklamaları “savaş ilânı” olarak yorumlandı.

Bu hafta Arap dünyasının gündeminde öne çıkan ülkelerin başında Mısır yer aldı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Etiyopya’ya yönelik tehdit muhtevalı açıklamaları, Lübnan’da kurulmayan hükümet ve Filistin’de Mayıs ayında yapılması kararlaştırılan seçimler. Dünya ticaretinin önemli bir bölümünün geçiş güzergâhı olan Süveyş Kanalı’nda karaya oturan geminin tekrar yüzdürülmesinin ardından Mısır’da gündem yine Etiyopya ile olan Nahda Barajı’na döndü. gazeteduvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Nahda Barajı’yla ilgili yaptığı son açıklamada, “Mısır’ın sularının kırmızı çizgi” olduğunu söyledi. Sisi’nin açıklamaları birçok Arap gazetesinde “savaş tamtamlarının çalınması” olarak yorumlanırken, Mısır basınında Mısır’ın Nil Nehri’ndeki hakkından feragat etmeyeceği ve bu konunun barışçıl yollarla çözülmemesi durumunda savaş seçeneğinin masada olduğu mesajları verildi. Ancak Mısır’ın Sudan’la beraber Nahda Barajı’na veya Etiyopya’ya yönelik bir askeri müdahalesinin pek mümkün olmadığını savunan kesimler de oldu. Bazı yazarlara göre savaş seçeneği Nahda Barajı’yla ilgili hiçbir zaman realist bir seçenek olmadı.

SİSİ’NİN AÇIKLAMALARI SAVAŞ İLÂNI NİTELİĞİNDEYDİ

“Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin 6 gün boyunca Süveyş Kanalı’nda takılı kalan dev konteyner gemisinin yüzdürülmesinin ardından yaptığı basın toplantısında yaptığı flaş açıklamalar ‘savaş ilânı’ niteliğindeydi ve belki de Etiyopya’ya son uyarıydı. Sisi yaptığı açıklamada, ‘Mısır’ın eli uzundur, kimse de kendisine ulaşılamayacağını düşünmesin. Mısır’ın suları dokunulmazdır. Ona dokunmaya çalışmak kırmızı çizgidir ve sularımıza dokunmak isteyenlere karşı cevabımızı bütün bölgeyi etkileyecektir.