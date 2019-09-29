'Barış, adalet ve affetmeyi İslâm’dan öğrendim'

ABD’li sunucu Eddie Redzovic, “Kur’Ân-ı KerÎm’deki Âyetleri incelediğimde İslÂmiyet’ten öğrendiğim barış, adalet ve affetme gibi duygulardır” dedi.

ABD’li sunucu Eddie Redzovic, Kur’ân-ı Kerîm’deki âyetleri incelediğinde Müslümanların görevlerinin başında içindeki mesajı diğer insanlara iletmenin geldiğini belirterek, “Benim İslâmiyet’ten öğrendiğim barış, adalet ve affetme gibi duygulardır.” dedi. Düzce Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya gelen Redzovic, ABD’de İslâmiyet alanında çalışmalar yaptığını söyledi.

‘İslâmiyet’te her şey net açıklanıyor’

Redzovic, şöyle konuştu, “İslâmiyet’te her şey net şekilde açıklanıyor. Bu dinde her şeyi gördüm, insan geninin gelişiminden bütün bilimsel çıkarımlara kadar. Allah da insanlara bunları zaten gösteriyor. Dağları, evreni ve diğer maddeleri nasıl yarattığını gösteriyor. Bunların hiçbiri de insan aklıyla çelişmiyor.”

‘Affetmeyi, adaleti, barışı İslâm’dan öğrendim’

Kur’ân-ı Kerîm’in büyük bir mu’cize olduğuna dikkati çeken Redzovic, “Milyonlarca insan bu kitabı aklında tutuyor, mu’cizeler, eski yaşanan vak’alar ve daha birçok şey Kur’ân-ı Kerîm’de var. Âyetleri incelediğimde gördüm ki Müslüman’ın görevlerinin başında içindeki mesajı diğer insanlara iletebilmek gelir. Benim İslâmiyet’ten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır.” ifadelerini kullandı. Redzovic, daha sonra gençlerin sorularını cevapladı.