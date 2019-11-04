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4 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Başbakan 'eve dönün' dedi, Iraklılar meydanlarına akın etti

04 Kasım 2019, Pazartesi 20:38
Irak Başbakanı Abdulmehdi, göstericilerin evlerine dönmesini istese de vatandaşlar, protestolarını şehir meydanlarına akın ederek sürdürüyor.

Irak'ta ekonomik zarar da büyük oldu

Irak'taki karışıklık durdurulamıyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün yaptığı açıklamada, gösterilerin amacına ulaştığını ve artık hayatın normale dönmesi gerektiğini vurguladı ancak göstericiler, bugün de meydanları doldurdu.

Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda konuşan göstericilerinden Safa Lami, "Başbakan, gösterilerde hiç kan akmamış gibi konuşuyor ve sokağa çıkanların sesine kulak asmamakta direniyor. Bu tür çağrılar bizim protesto azmimizi daha da güçlendiriyor. Taleplerimiz gerçekleşene kadar meydanları terk etmeyeceğiz." dedi.

Irak'ın orta ve güney kentlerinde de göstericiler, protesto alanlarını doldurdu.

Öte yandan, Bağdat'ta bir grup gösterici, Yeşil Bölge'ye çıkan Ahrar Köprüsü'ne gelerek, buradaki barikatları aşmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu göstericilerden ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.

Göstericiler, dün Kerbela kentindeki İran Başkonsolosluğu binasına ülke bayraklarını asmıştı.

Zikar vilayetinde ise göstericiler, Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Hamid el-Gizzi'nin inşaat halindeki evini ateşe vermişti.

Basra'da liman kapatıldı, Bakan uyardı

Basra'da da sokağa çıkan göstericiler, Körfeze açılan en büyük liman olan Um Kasr Limanı'nın önünde toplanarak protestolarını sürdürüyor. Limandaki ticaret akışının durma noktasına geldiği ifade edildi.

Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, yaptığı basın açıklamasında, protestocuların güneydeki limanları kapatmasının ülkeye gıda girişini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. 

Bağdat'ta Başbakanlık ofisine yürümek isteyen göstericilere müdahale

Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti.  

Bağdat'ta göstericiler, başkentin merkezinde bulunan Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Alt Geçidi girişi ile Alavi Köprüsü'nde lastikleri ateşe vererek yolu trafiğe kapattı. 

Başbakanlık ofisinin bulunduğu bölgeye çok sayıda asker ve ambulans sevk edildi.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi öldü, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin öldüğünü açıklamıştı. 

AA

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