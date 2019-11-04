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4 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Irak'ta ekonomik zarar da büyük oldu

04 Kasım 2019, Pazartesi 10:27
Irak Başbakanı Abdulmehdi, ülkenin çeşitli bölgelerin düzenlenen protesto gösterilerinin ülkeyi büyük ekonomik zarara uğrattığını belirterek hayatın normale dönmesi çağrısında bulundu.

Irak'taki karışıklık durdurulamıyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Gösteriler hedeflerinin çoğuna ulaştı ve üç erki (cumhurbaşkanlığı, hükümet ve parlamento) pozisyonlarını gözden geçirmeye sevk etti. Göstericilerin taleplerini karşılayacak pek çok karar alındı." ifadelerine yer verdi.

 

"Gösteriler ülkeyi milyarlarca dinarlık zarara uğrattı." bilgisini aktaran Abdulmehdi, pek çok ülke ile ulusal ve yurt dışı kalkınma projesi yürütenlerin ülkede yaşanan olaylar nedeniyle endişeli olduğunu kaydetti.

Hayatın normale dönmesi çağrısı

Petrol kuyularının tehdit edilmesi, limanlara giden yolların kapatılması ve ticari mal girişlerinin aksamasının fiyat artışına neden olduğunu vurgulayan Abdulmehdi, hayatın normale dönmesi çağrısı yaptı.

Bazı grupların gösterileri fırsat bilerek yol kesme, ateşe verme, yağmalama ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girme gibi sabote eylemlerine başvurduğunu belirten Abdulmehdi, güvenlik güçlerine gerçek mermi ya da öldürücü silah kullanmama yönünde kesin talimat verildiğini aktardı.

Göstericiler İran Konsolosluğu binasında Irak bayrağı açtı

Öte yandan konuşan ülkenin güneyindeki Kerbela kentindeki göstericilerden Hüseyin en-Nasiri, yüzlerce kişinin Kerbela'daki İran Konsolosluğu önünde toplandığını ve tel örgülerden içeri girerek binanın girişinde Irak bayrağı açtığını söyledi.

Göstericilerin, binanın içine girmediğini ancak İranlı diplomatların Kerbela'yı terk etmelerini isteyen sloganlar attıklarını ve binayı taşladıklarını ifade etti. 

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde ise göstericiler, Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi'nin inşaat halindeki evini ateşe verdi.

Zikar polisinden bir kaynaktan alınan bilgiye göre göstericiler, Gazzi'nin Eş-Şatra ilçesinde inşaat halindeki evini ateşe verdi. Söz konusu kaynak, göstericilerin dağıtılması için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldığını kaydetti. 

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi öldü, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin öldüğünü açıklamıştı.

AA

Etiketler: ırak, protesto, gösteri
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