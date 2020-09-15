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15 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

'Başka ülkeler de İsrail'le normalleşecek'

15 Eylül 2020, Salı 12:22
İsrail Başbakanı Netanyahu, başka ülkelerin de İsrail'le normalleşme sürecine katılacağı taahhüdünde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından Washington'daki Blair House'da çektiği bir videoyu yayınladı. 

Videoda, "İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki tarihi barış anlaşmasının taslağını ve İsrail ile Bahreyn arasındaki tarihi barış bildirisini elinde tuttuğunu" söyleyen Netanyahu, şunları ifade etti:

"Bunun üzerinde uzun yıllardır çalıştık. Yarın (salı) o an gelecek. Bu, İsrail tarihinde ve aynı zamanda Orta Doğu tarihinde büyük bir değişimdir."

Netanyahu, BAE ve Bahreyn ile anlaşma imzalanmasının tüm İsrail vatandaşları üzerinde büyük ve olumlu etkisi olacağını belirtti.

Başka ülkelerin de İsrail'le normalleşeceği sözünü veren Netanyahu, İsraillilere seslenerek, "Burada gördüğüme göre diğer ülkelerin de bunu gerçekleştireceği konusunda size söz veriyorum." ifadesini kullandı.

BAE ile "anlaşma", Bahreyn'le "bildiri" imzalanacak

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin Washington'daki İsrail heyetinde yer alan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, BAE ve Bahreyn ile yapılan anlaşmaların ayrıntılarının salı günü imzalanıncaya kadar yayınlanmayacağı belirtildi.

Haberde, yetkilinin, "Önce anlaşmaları imzalayacağız daha sonra onları hükümet ve parlamentonun onayına sunacağız." ifadesine yer verildi.

İsrail'in BAE ile "barış anlaşması", Bahreyn ile "barış bildirisi" imzalayacağını belirten yetkili, Bahreyn ile "barış bildirisi" imzalanmasının sebebine ilişkin iki ülkenin sadece son birkaç günde aralarında anlaşmaya vardığını kaydetti.

Yetkili, Netanyahu'nun Beyaz Saray'da salı günü yapılması planlanan iki anlaşmanın imza töreninden önce ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini ifade etti. Yetkili ayrıca, imza törenine, ismini vermediği bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin de katılacağını aktardı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.

ABD Başkanı Trump, 11 Eylül'de, BAE ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu

AA

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