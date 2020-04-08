Bazı savaşlar durdu

180’in üzerinde ülkeye yayılan koronavirüs salgınının bir sonucu daha oldu: Dünya genelinde yıllardır süren bazı savaşlar ve çatışmalar durdu.

BBC’deki habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, pandemiyle mücadeleye yoğunlaşmak için 23 Mart’ta küresel bir ateşkesin en kısa sürede başlaması çağrısı yaptı, “Bugün, dünyanın her bir köşesinde hızla yürürlüğe girecek bir küresel ateşkes çağrısı yapıyorum. Silâhlı çatışmaları tecrit altına almalı ve hep birlikte hayatlarımız için gerçek savaşa odaklanmalıyız.” Çağrının ardından bazı silâhlı gruplar tek taraflı ateşkes ilân ettiğini duyurdu. Bunların çoğu karşı taraftan da olumlu cevap aldı ve bir süreliğine de olsa çatışmalar durdu. Ancak bazı bölgelerde ateşkes ya sadece sözde kaldı ya da çok kısa sürdü.

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