Belarus’ta 2 binden fazla kişi gözaltına alındı

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından başlayan protestoların ikinci gününde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Çemodanova, yaptığı açıklamada, dün gece Minsk, Brest, Mogilyev ve Novopolotsk şehirlerinde protestocuların gösterilerini sürdürdüğünü belirtti. Protestocuların güvenlik güçlerine saldırdığını ve olaylar nedeniyle maddi hasarlar meydana geldiğini ifade eden Çemodanova, 21 güvenlik görevlisinin gösterilerde yaralandığını aktardı. Olaylarda bazı grupların duman bombası ve molotofkokteyli kullandığını kaydeden Çemodanova, “İzinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle ülke genelinde toplamda 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.” dedi.

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