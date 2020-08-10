Belarus'ta güvenlik güçleriyle halk arasında gerginlik

Belarus'ta, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Lukaşenko karşıtlarınca "seçime hile karıştırıldığı" gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Başkent Minsk başta olmak üzere Mogilyov, Vitebsk, Brest, Grodno, Novopolatsk kentlerinde düzenlenen protestolar polis tarafından gece kontrol altına alınırken, göstericiler dağıtıldı. Muhalifler, Minsk'te polisin müdahale ettiği izinsiz gösterilerde 1 kişinin öldüğünü, 213 kişinin gözaltına alındığını öne sürdü. Belarus İçişleri Bakanlığı ise protesto gösterilerinde 1 kişinin öldüğü iddiasını yalanladı. "Güvenlik güçleri, gereğini yapacak" Öte yandan, Belarus Soruşturma Komitesi İvan Noskeviç de ülkede gece boyunca süren izinsiz protestolarda onlarca polisin yaralandığını ve olaylarla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Noskeviç, "Provokasyonlara ve kamu düzenini bozmaya yönelik çağrılara teslim olmamayı rica ediyorum. Güvenlik güçleri, anayasal düzeni korumak için gereğini yapacak." dedi. Lukaşenko yüzde 80,23 oyla seçildi Hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,23 oyla seçimin galibi oldu. Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, düzenlediği basın toplantısında seçimlere katılımın yüzde 84,23 oranında olduğunu belirtti. Yermoşina, muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9, eski milletvekili Anna Kanopatskaya'nın yüzde 1,68, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen'ın ise yüzde 1,13, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev'ın yüzde 1,04 oranında oy aldığını aktardı.

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