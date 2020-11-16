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16 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Belarus'taki protestolar devam ediyor: Çok sayıda gözaltı var!

16 Kasım 2020, Pazartesi 16:25
Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrı ile ülke genelinde 35 farklı yerde yasa dışı protesto gösterileri düzenlendiğini belirtti.

Protesto gösterilerine katılımların ve eylemlerin azaldığına dikkat çeken Çemodanova, polisin güvenliği ve düzeni sağlamak için gereken önlemleri aldığını kaydetti.

Başkent Minsk’teki gösterilerde protestocuların saldırgan tutum sergilediklerini aktaran Çemodanova, gösteriye katılanların bazı yolları araçların ve vatandaşların geçişine kapattığına dikkat çekti.

Çemodanova, polisin uyarılarına rağmen eylemlerine son vermeyen aktif göstericilerin gözaltına alındığını dile getirdi.

Brest ve Grodno şehirlerinde de en fazla 250 kişi katılımlı izinsiz eylemler düzenlendiğini belirten Çemodanova, "Dün ülke genelinde yapılan gösterilerde yasaları ihlal eden 700’den fazla kişi gözaltına alındı ve bu kimseler mahkemeye çıkıncaya kadar gözaltında tutulmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

AA

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