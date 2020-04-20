Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 40 bine yaklaştı

Belçika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1478 artarak 39 bin 983'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 232 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 138 kişinin de taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 10 azalarak 1071'e gerilediği de vurgulandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının son 24 saatte 1478 artarak 39 bin 983'e çıktığı aktarılan açıklamada, 168 kişinin öldüğü belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 828'e yükseldi. Bunların yüzde 47'si hastanelerde, yüzde 52'si ise huzur evlerinde vefat etti. AA

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