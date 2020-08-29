Belçika'da koronavirüs vakaları düşüş eğiliminde

Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalığına yakalanan kişi sayısı, salgına karşı alınan tedbirlerin ardından yaklaşık 10 gündür azalıyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 19-25 Ağustos haftasında günlük ortalama yeni COVID-19 vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 13 düşerek 445 oldu. Bugüne kadar 83 bin 952 kişinin COVID-19'a yakalandığı ülkede ölenlerin sayısı 9 bin 886'ya yükseldi. Belçika'daki hastanelere günde ortalama 17 yeni hasta yatırılıyor, her gün ortalama 5 kişi ölüyor. Belçika'da salgınla mücadelede önlemlerin yaz başında gevşetilmesinden sonra temmuzda artan vaka sayıları üzerine hükümet, yeni tedbirleri devreye sokmuştu. Bunlar arasında en çok vakanın görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı, başkent Brüksel genelinde maske zorunluluğu, kafe ve restoran müşterilerinin iletişim bilgilerini bırakması mecburiyeti, ülke dışındaki riskli yerlerden gelenlerin 14 gün karantinada kalma ve test yaptırma şartı gibi önlemler yer alıyordu.

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