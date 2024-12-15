Beyaz Saray’dan “İslamofobi” stratejisi

Beyaz Saray dün, federal yetkililerin Müslüman ve Arap Amerikalılara karşı nefreti, şiddeti, önyargıyı ve ayrımcılığı azaltmak için yapabileceği 100’den fazla eylemi de içeren, İslamofobi ile mücadeleye yönelik ilk ulusal strateji olarak tanımladığı stratejiyi duyurdu.

Bu öneri, Başkan Joe Biden’ın Mayıs 2023’te, ABD’de Yahudilere karşı artan nefret ve ayrımcılığa ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde duyurduğu, antisemitizmle mücadeleye yönelik benzer bir ulusal planın ardından geldi. Yetkililer aylardır İslamofobi karşıtı plan üzerinde çalışıyorlar ve bu plan Biden’ın görevden ayrılmasından sadece beş hafta önce duyuruldu; bu da eğer yönetimi isterse bu planın uygulanmasının büyük ölçüde Başkan seçilen Donald Trump’ın sorumluluğuna kalacağı anlamına geliyor. Haber Merkezi

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