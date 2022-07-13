Beyaz Saray'ın eski yetkilisinden 'darbe' itirafı

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı bir televizyon programında ilginç bir itirafta bulundu ve 'başka ülkelerde düzenlenen darbelerin planlanmasına yardımcı olduğunu' söyledi.

CNN'in, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.

Bolton, ancak 6 Ocak 2021'de Washington'da yaşanan kanlı Kongre baskınının bu tür çabaların bir parçası olmadığını savundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.

"6 Ocak demokrasimize yönelik bir saldırı değildi. Bu Donald Trump'ın kendini kollayıp gözetmesiydi. Hayatta bir kez yaşanacak bir olaydı" diye yanıt verdi.

Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik de, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok" diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:

"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibarıyla o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil".