Beyrut'ta patlama

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu. Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi. AA

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