Beyrut'taki olaylara ilişkin 19 gözaltı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde dün yaşanan olaylarla alakalı 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, askeri yargı, ordu ve tüm emniyet birimlerini, dün başkent Beyrut'taki silahlı çatışmalarla ilgili ön araştırma ve soruşturmalar yapmakla görevlendirdi. Güvenlik güçlerine ellerine geçen bilgileri toplama, paylaşma ve bölgedeki kameraları tarayarak silahlı kişilerin kimliğini tespit etme talimatı verildi. Bu kapsamda ilk soruşturma çerçevesinde olaylara karıştığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında bilgi verilmedi. AA

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