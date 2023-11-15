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16 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Biden’a 400 imzalı protesto

15 Kasım 2023, Çarşamba 20:56
ABD’de, devletin değişik birimlerinde çalışan 400’den fazla siyasi yetkili, Başkan Joe Biden’a, hükümetin İsrail politikasını protesto eden bir mektup gönderdi.

ABD’de, devletin değişik birimlerinde çalışan 400’den fazla siyasi yetkili, Başkan Joe Biden’a, hükümetin İsrail politikasını protesto eden bir mektup hazırladı. New York Times’in (NYT) haberine göre, ABD’nin Gazze’de İsrail saldırılarına verdiği desteğin protesto edildiği mektupta, Biden’a acil ateşkes ve insani yardımların Gazze’ye erişimine izin verilmesi çağrısı yapıldı. Mektupta, “Başkan Biden’ı acilen ateşkes talep etmeye, İsrailli rehineler ile keyfi olarak gözaltına alınan Filistinlilerin derhal serbest bırakılmasını sağlayarak mevcut çatışmanın azaltılması çağrısında bulunmaya, Gazze’de su, yakıt, elektrik ve diğer temel hizmetlerin restorasyonu yapılarak yeterli insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz” ifadesine yer verildi. Anketlere göre Amerikalıların büyük çoğunluğunun ateşkesi desteklediği vurgulanan mektupta, “Ayrıca Amerikalılar, ABD ordusunun Orta Doğu’da başka bir maliyetli ve anlamsız savaşa sürüklenmesini istemiyor.” ifadesine yer verildi.

Endişe duyuyorlar

Biden’a gönderilen protesto mektubunun düzenlenmesine öncülük eden ve NYT’ye konuşan iki siyasi yetkili, imzacıların çoğunluğunun Ulusal Güvenlik Konseyi’nden Adalet Bakanlığına ve ABD Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) kadar değişik birimlerinde çalışan çeşitli inançlara sahip siyasi atamalardan oluştuğu bilgisini paylaştı. İsmini vermek istemeyen söz konusu iki kişi, mektubu imzalayan kişilerin Biden’ın 2020’de seçilmesine önemli derecede yardımcı olduğuna ve yönetimin Gazze’de İsrail saldırılarına verdiği desteğin Demokrat seçmenlerin konuyla ilgili tutumuyla çatışmasından endişe duyduklarına dikkati çekti.

Dışişleri de eleştiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı içindeki yazışmalarda da ABD’nin İsrail saldırılarına verdiği destek nedeniyle eleştiriler yöneltilmiş, en son bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına dair Biden’ı “yanlış bilgi yaymakla” suçlamıştı. Dışişleri Bakanlığı ve USAID’da çalışan 100 diplomatın imzaladığı bildiride, İsrail’in Gazze’de “savaş suçları” işlediği belirtilmişti. Biden yönetimi, Gazze’de, çoğu çocuk ve kadın 11 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail’in saldırıları için Hamas’a fayda sağlayacağı gerekçesiyle yurt içi ve uluslararası platformlardan yapılan ateşkes çağrılarına kulak tıkıyor. 

Haber Merkezi

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