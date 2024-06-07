Biden’a Gazze uyarısı

ABD’de siyahi haklarıyla ilgili en büyük sivil toplum kuruluşu Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAACP), Başkan Joe Biden’a “İsrail’e silah yardımını kalıcı olarak durdurması” çağrısında bulundu.

Ülkedeki en büyük siyahi haklar savunucusu konumundaki NAACP’nin Başkanı Derrick Johnson, yazılı açıklama yaparak Gazze’deki insani krizin durdurulması konusunda Biden’ın sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Johnson, “Orta Doğu’daki çatışma, ancak ABD ve uluslararası toplum, (İsrail tarafından) sivillere karşı kullanılan silahlara erişimi kısıtlamak dahil harekete geçerse çözülebilir. NAACP, Başkan Biden’a, kırmızı çizgi çizmesi, İsrail’e kalıcı olarak silah ve mühimmat sevkiyatını durdurması çağrısında bulunuyor” ifadesini kullandı. AA

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