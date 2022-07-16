Biden'dan Rusya ve Çin'e gözdağı

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da Rusya ve Çin'in dolduracağı boşluk bırakmayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens ile önemli görüşmeler yaptıklarını ve aylar süren "sessiz diplomasi" sonrasında pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden Biden, "Bu bağlamda Suudi Arabistan hava sahasını tüm sivil uçuşlara açacak. Bu kararı takdir ediyoruz. Bu önemli bir durum ve çok büyük bir başarı. Bu, Suudi Arabistan hava sahasının, İsrail'e açılacağı anlamına geliyor." dedi.

ABD Başkanı Biden, Washington'ın Orta Doğu ile ilişkilerine değinerek, "Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmede ilerleme kaydettik. Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e dolduracak boşluk bırakmayacağız." diye konuştu.

Biden, Kızıldeniz'deki Tiran ve Sanafir adalarında görev yapan barış gücünün oradan ayrılacağını bildirdi.