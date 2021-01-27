Biden: Filistin’e yardıma devam

ABD’de yeni göreve gelen Joe Biden yönetiminin, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin’e yardımları yeniden başlatacağı ve iki devletli çözüm için çalışacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan ABD’nin BM Daimî Temsilci Vekili Richard Mills, Biden’ın Filistin konusundaki yaklaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Mills konuşmasında, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin’e yardımları yeniden aktif hale getireceğini açıkladı. Trump döneminde Filistin’in ABD’de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mills, BM’nin Fi- listinlilere yardım programlarının yeniden işler hale getirileceğini kaydetti. Mills, “Yeni yönetimin Orta Doğu politikası, içinde İsrail’in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin devletinin olduğu, üzerinde mutabık kalınmış iki devletli çözümü desteklemektir.” ifadesini kullandı. AA

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