Trump destekçilerinin işgali sonrası ara veren Temsilciler Meclisi yeniden göreve döndü. İkinci oturumda yapılan oylamada Biden'ın zaferi tescillendi. ABD Başkanı Trump oylama sonrası, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" açıklamasını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi günler yaşanıyor. ABD saatiyle dün başlayan Temsilciler Meclisi oturumu, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgal etmesiyle durmak zorunda kalmıştı. Kasım ayında seçimi kazanan Demokrat Joe Biden'ın başkanlığının tasdikleneceği oturuma ara verildi. Dört saatlik işgal sonlandırıldı ve saatler sonra üyeler Kongre binasına geri döndü. Yapılan oylamada Joe Biden'ın seçimde aldığı 306 oyun tamamı tescil edildi. Böylece Joe Biden, 20 Ocak 2021'den itibaren ABD'yi dört yıl boyunca yönecek Başkan olacak. TRUMP'TAN AÇIKLAMA ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de yapılan oylama sonrası açıklama yaptı. Trump, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi. MİKE PENCE'DEN AÇIKLAMA ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence oylama sonrası, "Joe Biden, ABD Başkanı olarak 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır" açıklamasını yaptı. NTV

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