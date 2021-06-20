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Biden: “Ömrümüz Kürdistan’ın bağımsızlığını görmeye yetecek”

20 Haziran 2021, Pazar 20:42
Joe Biden Mesud Barzani’ye “İkimizin de ömrü Kürdistan’ın bağımsızlığını kendi gözlerimizle görmeye yetecek” demiş.

Eskİ IKB Başkanı Mesud Barzani’nin kaleme aldığı “Tarihe Not” adlı kitabı Avesta Yayınları’ndan çıktı. “25 Eylül 2017’de Kürdistan halkı barışçıl bir şekilde seçimini yaptı ve bu meşrû seçim, başarıyla sonuçlandı.

Irak, komşu ülkeler ve uluslar arası toplumun Kürdistan halkının barışçıl seçimi karşısında tavrı zalimceydi, insanlık ve birlikte yaşama prensiplerinden uzaktı. Sanki bütün taraflar, Kürdistan halkının acı çekmesi konusunda hemfikirdi ve hayat, inkârcı zihniyetin sürmesinden yanaydı.

Çünkü çıkarları bunu gerektiriyordu.” Bu sözler eski Irak Kürdistan Bölgesi (IKB) Başkanı Mesud Barzani’ye ait. Barzani, bu sözlere IKB’nin yakın tarihi, bağımsızlık referandumu sürecinde yaşananlar, 16 Ekim olayları, Amerika ziyareti, Irak ve bölgeye dair değerlendirmeleri kaleme aldığı “Tarihe Not” adlı kitabında yer verdi. Independent’deki habere göre 224 sayfalık kitap “ilginç” bilgi, belge, gözlem ve anekdotlardan oluşuyor. Kitabın kurmanci tercümesi olan “Bo Dîrokê” de yine aynı yayınevi tarafından geçen Mayıs ayının son haftasında yayımlandı. Barzani, “Tarihe Not” kitabında, Kürtlerin meşru ve barışçıl taleplerine silâh, zulüm ve şovenizmle yaklaşıldığını vurguluyor.

“Hiçbir zaman sırtınızı başkasına yaslamayın”

Mayıs 2015 ABD ziyaretinde Başkan Barak Obama’ya “Kürt halkı geçen yüzyılda büyük acılar çekti. Bütün yolları denedik, bu durumdan yorulduk. Kürtler yüz yıldır bedel ödüyor. Bütün semavi din, insanî yasa ve örflere göre her ulusun kendi kaderini tayin etmesi, kararını vermesi hakkıdır. Referanduma gidiyoruz, ancak şu an için önceliğimiz IŞİD ile savaştır. Bağdat ortaklığımızı kabul etmiyor ve bizde tebaa olmayı kabul etmiyoruz” dediğini kaydeden Barzani, Obama’nın sözlerine dikkatle kulak verdiğini, Kürtler ile ilgili okumalar yaptığını ve Kürdistan halkının talihsizlikleri hakkında bilgisi olduğunu belirterek, devamında şu ifadelere yer veriyor: “Obama, Kürt ve Irak dosyasının Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın elinde olduğunu ve Biden ile oturup konuşmamızı söyledi. Ertesi gün Biden ile uzun bir görüşmemiz oldu. Irak ile olan yüz yıllık tarihimizden ve Kürdistan’ın bağımsızlığından açık bir şekilde söz ettik. Biden, ülkesinin Kürdistan’ın bağımsızlığı, Ortadoğu’daki sorun ve karmaşalarla ilgili görüşlerini açık bir dille anlattı ve sözlerini sonunda ‘İkimizin de ömrü Kürdistan’ın bağımsızlığını kendi gözlerimizle görmeye yetecek’ dedi.” Kürdistan halkı için büyük ulusal kazanım olan referandumun başarılı olduğunu ifade eden Barzani, “Son Söz” bölümünde Kürt birey ve siyasetçilere şu tavsiyede bulunuyor: “Hiçbir zaman sırtınızı başkasına yaslamayın. Dünya çıkarlar dünyasıdır. Çıkarları Kürtler ile örtüşürse dost olurlar, örtüşmezse sırtlarını dönüp tanımazlar. Bu yüzden sırtınızı sadece Allah’a ve kendinize verin”

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