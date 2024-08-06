"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğindeyiz

06 Ağustos 2024, Salı 11:54
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da tırmanmaya devam eden gerilimin bölgeyi "bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getirdiğini" bildirdi.

Borrell, X hesabından Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler hakkında paylaşım yaptı.

Orta Doğu'da gerilimin tırmanmaya devam ettiğini belirten Borrell, bu durumun bölgeyi "bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getirdiği" uyarısı yaptı.

Borrell, "Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz. Önümüzdeki yol büyük ölçüde uzlaşmaya dayanmaktadır." ifadesini kullandı.

Bunun gerçekleşmesi için Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Borrell, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin sorumlu tutulacağının altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

AA

Okunma Sayısı: 433
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    6.8.2024 13:59:09

    Bunların gözü dönmüş, kudurmuş köpekler gibi! Firaunlaşarak, Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca SAVUNMASIZ İnsanları katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar, saldırıyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 👏👏👏😥😭😪😤😡🙌🌹🤲🤲❤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸Eeey Âlem-i İNSANLIK! Daha ne zamana kadar seyredecek ve bekliyeceksiniiiizzz?..

  • S.topuz

    6.8.2024 13:58:41

    Filistin altmış seneden beri Firaunlaşmış Zalimler tarafından sinsice İŞGAL edilmiş ve binlerce masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, ki çok önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZÂLİM ve KÂTİL İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoookkk geç kaldınız bile! Yuuuh, yuuuhlar olsun imkanı olupta zevkle seyreden ve engellemeyen vicdansızlara, hatta halen  desteklemeye devam edenlere yuhhhlar olsunnnn! 👏👏👏👋👋👋😪😭😥🙌🌷🤲🌷😥😭😡😤❤🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğindeyiz

Delta Hava Yolları, New York-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için Lille karşısında

Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü

Uluslararası hukukun eksiği kararlılık

Üniversitelerde vahim tablo

Vatandaşlar gıdaya erişemiyor

AYM kararları uygulanmalı

AB Adalet Divanı

Bir hata, bir başka hatayla düzeltilmez

Çiftçiler, tüccarlara ve bankalara mahkum edildi

İsrail vahşi katliamlarına devam ediyor

3 milyon hane aşırı yoksulluk sınırının da altında

İngiltere'de tansiyon yükselmeye devam ediyor: 378 kişi gözaltına alındı

Bangladeş ordusu: Geçiş hükümeti kurulacak

AKP seçmeninin üçte biri kararsız

Yasak uzadıkça zarar büyüyor

İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir

Bangladeş'te göstericiler, Başbakanın resmi konutunu bastı

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Türkiye “demokrat” olabilseydi...
Cevher İLHAN

İsrail’le “gizli ticaret”!
Genel

Üniversitelerde vahim tablo
Süleyman KÖSMENE

Şu Mehdiyet meselesi - 2
M. Latif SALİHOĞLU

Tereddüt hâsıl etmek, münafıklık alâmeti
İbrahim Aktaşcı

Sen ye, torunun ödesin
Genel

AYM kararları uygulanmalı
Hediye Ballıkaya

Çocuklara iman dersi vermek
Ali FERŞADOĞLU

Huzur ve mutluluğu yakalamak ister misiniz?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.