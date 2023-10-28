Bir milyon çocuk için “tarifsiz bir dehşet gecesi” endişesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel, Gazze’deki meslektaşlarıyla irtibatı kaybettiklerini bildirerek, Gazze’deki bir milyon çocuğun tarifsiz bir dehşet gecesi daha yaşayacak olmaları konusunda son derece endişeli olduğunu söyledi.

UNICEF’in sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Russel’in İsrail’in Gazze saldırılarına ilişkin mesajı paylaşıldı. Mesajında, Gazze’deki meslektaşlarıyla irtibatlarını kaybettiklerini belirten Russell, “Gazze’deki bir milyon çocuğun tarifsiz bir dehşet gecesi daha yaşayacak olmaları konusunda son derece endişeliyim.” ifadesini kullandı. Russel, tüm yardımseverler, hizmet ettikleri çocuklar ve ailelerin korunması gerektiğini vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.