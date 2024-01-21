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Bir tas yemeğe muhtaçlar - "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz"

21 Ocak 2024, Pazar 13:48
İsrail saldırılarında harabeye dönen, yardım girişlerinin de çok az olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, bazen günlerce tek lokma yemeden hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana havadan bombaladığı, karadan da pek çok noktasında ilerleyerek güneyle bağlantısını kestiği ve yardım girişlerine engel olduğu kuzeyde halk yiyecek yemek ve içecek su bulmakta zorluk yaşıyor.

Ekmek, un, et, konserve ve sebzenin kıt ve bu sebeple de pahalı olduğu kuzeydeki bölgelerde yaşayan Filistinliler yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor.

Hâl böyle olunca 6 kişilik bir aileyi doyurmak yaklaşık bir günlük mesai anlamına geliyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya sakinlerinden Ebu Ahmed Saliha'nın aile fertlerini doyurabilmek için verdiği bu mücadele dünyanın gözleri önünde çok zortlu şartlarda devam ediyor.

Gıda bulamıyorlar, bulsalar alamıyorlar

Saliha'nın bir tas yemek için verdiği mücadele ebegümeci toplamakla başladı. Bu mesai daha sonra odun toplama ve saldırılar nedeniyle büyük kısmı yıkılan Cibaliya çarşısında un aramakla devam etti.

Savaş öncesiyle sonrasını kıyaslayan Saliha, "Kötünün de kötüsü bir durumdayız. Hayatı idame ettirmek için gerekli un, su, şeker ve konserve gibi en temel maddeleri bile bulamıyoruz, bulsak da bunlar astronomik rakamlara satılıyor." dedi.

Saliha, 4 aile arasında paylaştırdıkları 3 kilogramlık bir un poşetinin savaştan önce 2 dolara, bugünse 15 dolara satıldığına dikkati çekti.

Savaşla birlikte yeme alışkanlıkları da değişti

Eve gelerek topladığı ebegümeçlerini ayıklayan Saliha, daha sonra evdeki kadınların açtığı lavaş ekmeklerini pişirmeye koyuldu.

Saliha, savaştan önce çok nadiren pişirilen bu yemeklerin, bugün yiyecek başka bir şey olmadığı için sofraların vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

Yine savaştan önce cuma günlerinin Gazze'deki Filistinliler için kutsal bir gün olduğunu ve o gün çalışmadıklarını kaydeden Saliha, artık cuma dahil her gün rızık peşinde koşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

3 gün aç kaldıkları oluyor

Ebegümecini ve ekmeği pişirip ailesini sofranın başında toplamayı başaran Saliha, "Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde gıda sıkıntısı yaşandığı için bazen 3 gün boyunca ağzımıza tek lokma koymadığımız oluyor." dedi.

Su bulmakta da sıkıntı çektiklerini anlatan Saliha, "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz." diye konuştu.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen, "Biz Filistinlilere hiçbir şey diz çöktüremez. Olmayandan olanı çıkarırız." diyen Saliha, sahip oldukları yaşama iradesiyle tüm zorlukların üstesinden geldiklerini gösterdi.

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İsrail Gazze’ye yardımları da engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardım sevkiyatlarını engellediğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dujarric, “İnsani yardım ekiplerimiz, İsrail’in, iletişim cihazları da dahil olmak üzere kritik ekipmanların ithalatına yönelik getirdiği kısıtlamaların, Gazze’nin herhangi bir yerinde güvenli ve etkili yardım operasyonlarını ciddi şekilde tehlikeye attığını bildiriyor.” dedi. BM’nin Gazze’nin kuzeyine yapacağı insani yardımların İsrail’in engellemesine takıldığını söyleyen Dujarric, “Ocak ayının ilk iki haftasında planlanan 29 teslimattan sadece yedisinin tamamen veya kısmen gerçekleştirilebileceğini” belirtti.

AA

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