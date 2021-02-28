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28 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Bir vaka tespit edildi, bir hafta karantina ilan edildi

28 Şubat 2021, Pazar 12:13
Yeni Zelanda'nın en kalabalık kenti olan Auckland, son bir hafta içinde tespit edilen bir Kovid-19 vakası nedeniyle bir hafta karantinaya girdi.

Başbakan Jacinda Ardern, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Auckland'da pazar gününden itibaren bir hafta karantina uygulanacağını duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı, tespit edilen bir Kovid-19 vakasının izole edilmemiş olmasından dolayı endişe duyduklarını belirterek, "Tüm çabalarımıza rağmen görülen yeni vakanın toplumda yayılacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Auckland'da, iki kez negatif test vermesi nedeniyle bir hafta önce izolasyondan çıkarılan bir kadının daha sonra semptom göstermesi üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı

Yaklaşık 1,7 milyon nüfusa sahip olan Auckland'da Şubat ayı ortasında görülen İngiltere kaynaklı 3 mutasyon vaka nedeniyle üç gün karantina uygulanmıştı.

Yeni Zelanda'da muhalefet karantina kararına tepki gösterdi.

Yeni tip koronavirüs salgını en iyi yöneten ülkelerin başında gösterilen 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da, pandemi başlangıcından bu yana 2 bini aşkın vaka tespit edilirken, 26 can kaybı kayda geçti.

Euronews Türkçe

Etiketler: vaka, karantina
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