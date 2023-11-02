'Birleşmiş Milletler'de tepki istifası

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Volker Turk’e bir mektup yazarak istifasını sundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Turk’e yazdığı mektupta, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının örgüt tarafından ‘görmezden gelindiğini’ söyleyen Mokhiber, BM’nin “kitlesel zulümlerin önlenmesi, savunmasız insanların korunması ve faillerin hesap verilebilirliğinin sağlanması” konusunda başarısız olduğunu belirtti. Gazete Duvar’ın haberine göre, ‘Filistinlilerin yaşamlarının son kalıntılarının da hızla yok edildiğini’ dile getiren Mokhiber, Gazze’de yaşananları ‘soykırım’ olarak niteledi. “Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz BM, bunu durdurma konusunda güçsüz görünüyor” ifadelerini kullanan BM yetkilisi, “Bu ders kitaplarında okutulacak şekilde bir soykırım vakası” dedi. Haber Merkezi

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