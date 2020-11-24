Biz buraya yanmaya, öldürülmeye gelmedik

Almanya’nın Hamburg yakınlarındaki Mölln şehrinde, 23 Kasım 1992’de aşırı sağcıların kundakladığı evde vefat eden Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz anıldı.

Irkçılığın kınanması ve benzeri saldırıların bir daha yaşanmaması amacıyla düzenlenen programa, Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, Mölln Belediye Başkanı Jan Wiegels, olayda vefat edenlerin akrabaları ve çevrede yaşayan Almanlar katıldı.

Her yıl dönümünde, yaşanan acı olayı, faillerini ve ırkçılığı kınadıklarını belirten Sunel, “1990’dan bu yana yaklaşık 100 kişi aşırı sağ şiddet eylemleri sonucunda vefat etti. Başka bir araştırmaya göre bu sayı en az 208. Vefat eden Türk kökenlilerin sayısı ise 50’den fazla” dedi.

Faciada annesi ve kızı vefat eden Faruk Arslan yaptığı açıklamada, “50 yıldır burada yaşıyorum. Biz buraya ne yanmaya ne öldürülmeye geldik, biz buraya yaşamaya geldik.” dedi.

Mölln faciasının 28. yılı

Mölln’de 23 Kasım 1992’de kundaklanan evde, 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki Bahide Arslan vefat etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Neonazi, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.