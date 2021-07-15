BM: Askeri tırmanıştan endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, Afganistan genelinde artarak devam eden askerî hareketlilikten kaynaklanan şiddet ve insan hakları ihlâllerinden dolayı giderek daha fazla endişe duyduğunu açıkladı.

“Ülkedeki askerî tırmanıştan giderek daha fazla endişe duyuyoruz” diyen Nino, taraflar arasında müzakerelerin hâlâ devam etmesi ve bir anlaşmaya varılabilmesi için BM’nin elinden geleni yaptığını kaydetti. Taliban’ın, Afganistan ile Pakistan sınırındaki ana geçiş noktalarından birine kendi bayrağını asmasıyla ilgili bir soruya Nino, “Biz de o haberleri gördük. Size söyleyebileceğim tek şey, şimdilik Afganistan’da kalıcı barış çabaları sürecine odaklanıyoruz” diye konuştu.

Ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Kurban Bayramı’nda ateşkes yapılmasını istedi. UNAMA’dan yapılan açıklamada, artan şiddet olayları ve insan hakları ihlâli sebebiyle bayram süresince Taliban ve hükümet güçlerinden ateşkes yapılmasını istedikleri bildirildi. Ateşkesin istikrarlı ve anlamlı müzakerelerin yolu açılmasına destek olacağı ifade edilen açıklamada, sivil kayıplarını önlemenin en iyi yolunun, barış görüşmelerine geri dönmek olduğu kaydedildi. Açıklamada, Afga- nistan ve halkının geleceğiyle gerçekten ilgilenenlerin, barış görüşmelerine öncelik vermesi gerektiği belirtildi. Afga-nistan’da şiddet olaylarında insan hakları ihlâllerinin endişe verici olduğu ve bunu yapanlardan hesap sorulması gerektiği vurgulanan açıklamada, yaşanan cinayet, kötü muamele, taciz ve yaygın ayrımcılık raporlarının ülkede daha fazla korku ve güvensizliğe neden olacağı aktarıldı.