BM barış gücü askerlerinin rotasyonunu askıya aldı

BM yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle barış gücü askerlerinin yeniden konuşlandırılmasını askıya aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM barış gücü askerleri ve uluslararası polis güçlerinin rotasyonu ve yeniden konuşlandırılmasını 30 Haziran'a kadar askıya aldıklarını duyurdu. Dujarric, mevcut barış gücü misyonlarındaki askerlerin salgın yüzünden yerlerinden oynatılmayacağını belirtti. BM'nin Orta Doğu, Afrika, Kıbrıs gibi dünyanın çeşitli bölgelerindeki 13 barış gücü misyonunda üniformalı ve sivil 100 binden fazla kişi görev yapıyor. AA

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.