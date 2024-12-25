BM’den Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizması (IIIM) Başkanı Robert Petit, Suriye’de Beşar Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirliğin sağlanması için çeşitli aktörler arasında güçlü bir işbirliği ve koordinasyon gerektiğini vurguladı. Petit, hiçbir kuruluşun bunu tek başına gerçekleştiremeyeceğini ifade etti.

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Şam’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yazılı bir açıklama yapan Petit, Suriye’nin geçici hükümeti ile yapılan anlaşmalar sonucunda 2016 yılında kurulan IIIM yetkililerinin ülkeye girişine izin verildiğini duyurdu. Bu, Suriyeli yetkililerle adalet ve hesap verebilirlik konularında yapılan ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

Petit, bu ziyaretin, IIIM’nin Suriye’de işlenen uluslararası suçların kanıtlarını koruma ve sorumluların hesap verebilirliğini sağlama çabalarını ilerletmede kritik bir adım olduğunu belirterek, “Devam eden çalışmalarımız, kanıtları korumayı ve son 14 yılda etkilenen sayısız mağdur için adalet süreçlerini destekliyor. Esad yönetiminin düşüşü, sahadaki görevimizi yerine getirmemiz için önemli bir fırsat.” ifadelerini kullandı. Petit, Esad rejimi döneminde işlenen birçok suça dair belgelerin tutulduğu bir tesisin ziyareti sırasında, bu durumun rejimin vahşet suçlarını sistematik hale getirildiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Suçların delillerinin kaybolmadan önce korunmasının aciliyetine dikkat çeken Petit, zamanın tükendiğini vurguladı.

Suriyeli mağdurlarla da görüştü

“Bu merkezleri güvence altına almak için küçük bir fırsat penceresi var” diyen Petit, bunun başarılmadığı her gün hesap verebilirlik şansının kaybedilme riski olduğunu belirtti. Kaybettiği yakınlarıyla ve sürgünde yaşayan Suriyeli mağdurlarla da görüşen Petit, bu kişilerin uluslararası toplumun desteğine ve hesap verebilirlik ile adalet arayışına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Petit, hesap verebilirliğin sağlanmasının, sivil toplum örgütleri ve uluslararası ortaklar arasında toplu ve koordineli bir çaba gerektirdiğini de vurgulayarak, “Hepimiz işlenen suçların kanıtlarını korumak, tekrarının önüne geçmek ve mağdurların adalet arayışında temsil edilmesini sağlamak için birlikte çalışmalıyız” dedi. IIIM’nin bu çabaya yardımcı olmak için oluşturulduğunu hatırlatan Petit, şimdi harekete geçme vaktinin geldiğini belirtti.