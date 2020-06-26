BM’den “uyuşturucu” uyarısı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), birçok ülkede Covid-19 krizi nedeniyle işsiz kalanların yasa dışı uyuşturucu üreticiliğine yöneldiğini açıkladı.

Uyuşturucu ile korona gibi mücadele edelim Mart ayından beri küresel çapta uygulanan ulaşım kısıtlamaları, uyuşturucu kaçakçılığını da büyük oranda düşürdü. Ancak BM Ofisi, uyuşturucu kaçakçılarının elinde stokların biriktiğini ve ileride bu stokların piyasaya hızlıca sürülmesiyle tehlikeli sonuçların doğabileceğini açıkladı. 2008’deki ekonomik krizi hatırlatarak uyuşturucuya talebin artmasını beklediklerine değinen UNODC, ulaşım kısıtlamalarının da kaldırılmasıyla kullanıcıların uyuşturucu maddeye daha ucuza erişebileceğini ve aşırı doz nedeniyle ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.

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