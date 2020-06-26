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26 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Uyuşturucu ile korona gibi mücadele edelim

26 Haziran 2020, Cuma 00:57
Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay, “Uyuşturucu ile mücadele, koronavirüsüyle mücadele ciddiyetiyle yapılmalı” dedi.

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü’nde bu konuda önemli çalışmalara imza atan sivil toplum kuruluşu olan Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığının Türkiye’deki durumu ve alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu:

”Türkiye’de uyuşturucu kullanımıyla ilgili tablo felâket! Birkaç sene önce 13-14 olan uyuşturucuya başlama yaşı bugün 8’e kadar düştü. Bugün uyuşturucu bağımlılarının sayısı 1 milyon 700 bin civarında seyrediyor. Uyuşturucu ve bağlı suçlardan cezaevinde olanların sayısı 50 binlerden 60 binlere hızlı bir yükseliş gösterdi.  Geçen yıl yakalanan uyuşturucu maddelerin ağırlığı yaklaşık 8,5 ton! 2017’de 24, 2018’de ise 44 tonluk bir kaçak uyuşturucu yakalanmış. Bu yıl ise bu rakam ilk 5 ay için 3,5 tona yakın. Rakamlardan hareket edersek başarısızlıktan söz edemeyiz. Yeni bir paradigmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu şekilde ne gençlerimizi koruyabiliyoruz ne de koruyamadığımız insanlarımızı tedavi edebiliyoruz. Sadece ve sadece bataklığı büyütüyoruz.”

Bağımlılık büyüyor 

“Bu konuda her yapılan çok değerli. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Ancak bu konuda tüm yapılanlar çok yetersiz. Devlet bir şeyler yapıyor. STK’lar bir şeyler yapıyor. Aileler bir şeyler yapıyor. Ancak sonuçta bağımlılık büyüyor. Bu illetin pençesine düşen insanlarımızın sayısı artıyor. Bu tabloda biz yeterli desek bile gerçekler tam tersini söylüyor. Şunu da ifade etmek istiyorum, bugün genel olarak cinayetlerin yüzde 60’ı, saldırıların yüzde 40’ı, tecavüzlerin yüzde 33’ü alkol ve madde kullanımıyla doğrudan bağlantılı. Yani uyuşturucu ile mücadele etmek sadece uyuşturucu ile mücadele etmek değil.” 

83 milyon aktif mücadele etmeli 

Ay, hem önleyici tedbirler noktasında hem de tedavi noktasında ARGE çalışmaları yürüttüklerini ve hazırladıklarını 14 maddelik öneri paketinden şöyle bahsetti: “Bu maddeler şöyle: Uyuşturucu ile mücadele, korona virüsüyle mücadele ciddiyetiyle yapılmalı. Sağlık Bakanlığı’nın başkanlığında bir Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu (UMK) kurulmalı. Yeni tedavi metotlarıyla ilgili bir ÇARE ARGE Merkezi kurulmalı. 83 milyonu aktif bir şekilde bu mücadeleye katabilecek çalışmalar yapılmalı.Devlette ve özel şirketlerde madde bağımlılığından kurtulan bireylerin çalışabileceği kadrolar açılmalı. Gençlerin sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılabilecekleri alanların sayısı hızla arttırılmalı. Mahalle kültürünün yeniden ortaya çıkartılmasını sağlayacak adımlar atılmalı. İmar planları bu gözle yeniden incelenmeli.”

İstanbul - Yeni Asya

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