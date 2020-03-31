BM’den Yemen’e çağrı

BM Uluslar arası Yemen Heyeti, “SiyasÎ mahkûm ve tutukluları derhal serbest bırakın” çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslar arası Yemen Heyeti, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Yemen hapishanelerindeki bütün siyasî mahkûm ve tutukluların âcilen serbest bırakılması çağrısında bulundu. BM öncülüğünde Aralık 2017’de kurulan Yemen’deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere “tanınmış uluslar arası ve bölgesel uzmanlardan” oluşan 3 kişilik heyet, yaptığı yazılı açıklama Yemen’deki Kovid-19 riskini gündeme getirdi. Başkanlığını Kamel Jendoubi’nin yaptığı heyetin açıklamasında, Yemen’de Kovid-19 mahkum ve tutuklular arasında potansiyel yayılma riskinden derin endişe duyulduğunun altı çizildi.

Kovid-19 en zorlu küresel pandemi

“Kovid-19, modern çağda insanlığın karşılaştığı en zorlu küresel pandemilerden biridir.” ifadesi kullanılan açıklamada, Yemen’in iç savaştan önce bile dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edildiği anımsatıldı. Açıklamada, Yemenli yetkili makamlar ve taraflardan, virüs tehdidine karşı aşırı kalabalık cezaevlerindeki ve gözaltı merkezlerindeki siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması için “eşit derecede” hızlı önlemler almaları istendi. Yemen’de mevcut sağlık sisteminin zaten “çökmenin eşiğinde” olduğu vurgulanan açıklamada, “Yemen’deki mahkûmlar ve tutuklular, özellikle Kovid-19 virüsünün hapishanelerde ortaya çıkması durumunda, savunmasız durumdalar ve büyük risk altındalar.” uyarısında bulunuldu. Açıklamada, askeri ve sivil cezaevlerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların Kovid-19 riskinden dolayı derhal serbest bırakılmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğu kaydedildi.